Україна та Австрія 15 вересня підписали двосторонні угоди про допомогу онкохворим дітям та дружбу регіонів. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що у двох країн дуже амбітні плани на співпрацю, які вдасться втілити спільними зусиллями.

Українська та австрійська сторони підписали дві угоди, які забезпечать підтримку дітей та сімей у Луганській та Харківських областях. Про це 15 вересня повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Харківську область на зустрічі у Відні представив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, Луганську – голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Від імені Австрії угоди підписував директор організації охорони навколишнього середовища GLOBAL 2000 Агнес Заунер.



Зеленський заявив, що Україна і Австрія мають амбітні плани / Фото пресслужба Офісу Президента

Що передбачають угоди

Співпрацю України та Австрії для забезпечення сучасної та доступної медичної допомоги онкохворим дітям;

організацію реабілітаційних заходів;

підвищення кваліфікації медперсоналу;

впровадження сучасних методів супроводу дітей під час лікування;

покращення якості життя дітей;

підтримку сімей у складних життєвих ситуаціях.

Зеленський подякував австрійській стороні за допомогу у реалізації важливих ініціатив. Зокрема, український лідер згадав проєкт "Діти Чорнобиля", який курує GLOBAL 2000.

Майже три тисячі українських дітей, хворих на лейкемію, побували в Австрії на реабілітації, і багато дитячих життів вдалося врятувати. Ця допомога є для нас безцінною,

– наголосив Зеленський.



Зеленський вперше прибув до Відня з офіційним візитом / Фото пресслужба Офісу Президента

Окрім того, 15 вересня у Відні уклали угоду про співробітництво між Київською областю та Федеральною землею Нижня Австрія. Від імені України її підписав глава Київської ОДА Василь Володін та очільниця Земельного уряду Федеральної землі Нижня Австрія Йоханна Мікль-Ляйтнер.

Що передбачає ця угода

співпрацю у сфері культури, інформаційних технологій та діджиталізації.

питання туризму;

молодіжний обмін;

транскордонне співробітництво.

Загалом наші плани щодо партнерства – великі та амбітні, але спільними зусиллями наших держав ми точно втілимо всі домовленості в життя,

– резюмував президент Зеленський

Що відомо про візит Зеленського до Відня