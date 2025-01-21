Україна вже успішно била по Росії ракетами власного виробництва, – Камишін

Україна продовжує активно нарощувати власне виробництво зброї. Українські ракети вже завдавали успішних ударів по території Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ексочільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна в коментарі для "Новини. Live". Зауважимо, що цьогоріч, за даними Володимира Зеленського, Україна виготовить понад 3 тисячі ракет власного виробництва.

Дивіться також Не гірше, ніж Patriot, – Сирський про розроблення української системи ППО

Чи била Україна по Росії ракетами власного виробництва

Камишін розповів, що Україна вже успішно застосовувала ракети власного виробництва по території Росії.

Україна вже має успішні застосування ракет власного виробництва по росіянах,

– заявив він.

Ексочільника Мінстратегпрому поділився, що Зеленський оголошує тільки ті назви озброєнь, бойове застосування яких уже успішно відбулося.

Він також пригадав, що цьогоріч в планах України виготовити понад 3 000 ракет власного виробництва.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Володимир Зеленський передав першу партію ракет-дронів "Пекло" Силам оборони. Він розповів, що вже було щонайменше 5 її успішних застосувань.