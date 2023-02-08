Щоб Білорусь перестала бути домініоном Росії і не загрожувала Україні: активіст назвав 2 шляхи

У Києві відбувся круглий стіл на тему майбутніх українсько-білоруських відносин. Участь у ньому взяли громадські активісти, політичні діячі, історики та політологи.

Круглий стіл офіційно назвали "Білоруська Платформа: публічна розмова про майбутнє". Пріоритетним питанням стало те, як діяти українцям та білорусам, аби Білорусь не стала загрозою нацбезпеці, інформує 24 канал.

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Окрім того, обговорювали, чи можуть Україна та Білорусь повернутися до добросусідства та за яких умов. Зокрема, які кроки може зробити офіційний Київ.

Гучна заява активіста Францкевича

Білоруський активіст Олексій Францкевич розповів, що ситуація у Білорусі стрімко змінилася після того, як Росія почала використовувати її, як плацдарм для нападу на Україну. Раніше противники самопроголошеного президента Олександра Лукашенка ще апелювали до керівництва Росії. Водночас тепер це стало моветоном.

Вільні білоруси остаточно зрозуміли, що ідея союзної держави, яку так активно просував Лукашенко, це – шлях до втрати державності.

Францкевич наголосив, що від лютого 2022 року Білорусь – де-факто окупували іноземні війська, а білорусам обмежили пересування. У країні панує тотальний контроль та переслідування. Активіст зауважив, що наразі Білорусь нагадує "Гулаг".

За словами Францкевича, якщо наразі нічого не зробити, скоро Москва дотисне Лукашенка у питаннях спільної валюти та спільної армії. Далі гауляйтера Лукашенка зможуть прибрати, а на його місце поставити "губернатора" з Кремля.

Францкевич зауважив, що це все поставило Білорусь на межу існування. Активіст додав, що всім білорусам, які воюють в Україні проти спільного ворога, вже зрозуміло: деокупувати Білорусь можна буде тільки після поразки імперії.

Є два шляхи, щоб Білорусь перестала бути домініоном російської імперії

Францкевич зауважив, що є два шляхи, аби Білорусь перестала бути домініоном російської імперії.