"Обіцяємо ще більше неприємних сюрпризів для Росії": в ОП про договір з Британією

Україна та Велика Британія 12 січня підписали угоду про підтримку нашої держави. Як заявив Ігор Жовква, на Росію очікує ще більше подібних несподіванок.

На цьому заступник глави Офісу Президента наголосив під час телемарафону, пише 24 Канал. Ігор Жовква зазначив, що підписаний між Україною та Великою Британією договір для Росії стане неприємним сюрпризом.

Читайте також Безпекова угода між Україною та Британією: які історичні пункти містить

Сюрпризів для Росії стане більше

Він підкреслив, що за тим, що відбувалося 12 січня у Києві, пильно слідкували у багатьох світових столицях. За його словами, безумовно, дуже уважно стежили за візитом Ріші Сунака у Москві.

За словами Ігоря Жовкви, відповідна угода має практичний зміст. Він підкреслив, що вона також про наративи. Адже впродовж 2023 року часто заявляли, що світ буцімто відвернувся від України, і що про нас буцімто забули на фоні подій на Близькому Сході. І що від нас буцімто відвернулися найближчі партнери.

Але бачимо, що відбувається на 12-й день нового року. І те, що відбулося, це був неприємний сюрприз для країни-агресора. І країні-агресору обіцяємо ще більше подібних сюрпризів у цьому році,

– наголосив Жовква.

Тексти подібних угод вже передали інші країни

Він упевнений, що відповідна домовленість між Україною та Великою Британією надихне інші держави. І що це спонукатиме їх укладати подібні угоди з Києвом.

Деякі країни вже передали тексти подібних угод Україні. І перемовна делегація України опрацьовує відповідні тексти. Впевнений, що протягом найближчого часу кількість таких угод лише зростатиме,

– підкреслив Ігор Жовква.

Він зауважив, що відповідний документ готували впродовж певного часу. Заступник глави ОП зазначив, що в угоді "фіксується як наявний рівень безпекової допомоги Британії для України, так і вказана цифра на 2024 рік".

Водночас він зазначив, що меморандум – не зобов'язальний документ для підписантів. За його словами, "це радше висловлення намірів". Він нагадав, що у Вільнюсі уклали базову декларацію. У ній зафіксували, що наступний етап – угода. І що угода – "політично зобов'язальний документ для країн, які його підписали".

Тому два підписи двох лідерів свідчить що закладене в угоді – точно буде виконане,

– підкреслив він.

Зеленський про історичну угоду

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів українцям про історичну угоду з Великою Британією. Він зазначив, що відповідний договір уклали на 10 років. І він діятиме до вступу нашої держави до НАТО.

Різні аспекти. Пряма щорічна підтримка. Ми зафіксували обсяг підтримки на цей рік у 2,5 мільярда фунтів. Кожного року буде вагомий обсяг допомоги. Це зброя, підтримка оборонного сектору, робота наших розвідок, санкції проти Росії, робота щодо російських активів, захист від ударів країни-агресорки у кіберпросторі,

– прокоментував досягнення у сфері безпеки президент.

Президент підкреслив, що "дуже серйозна та сучасна угода". Вона на подобі тих, які США укладають зі своїми союзниками.

За словами глави держави, ключова мета – членство в НАТО. Наразі ж Україна прагне отримати безпекові домовленості з іншими країнами. Він нагадав, що до декларації "Великої сімки" долучилися 30 держав.