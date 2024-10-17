Україна буде 33-м або 34-м членом НАТО "одного дня", – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна приєднається до Альянсу як 33-й або 34-й член у майбутньому.

Відповідну заяву Рютте озвучив на зустріч міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі 17 жовнтя, наступного дня після представлення президентом Володимиром Зеленським його "плану перемоги"

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Рютте при цьому не уточнив, чи стали держави Альянсу більш прихильними до пропозиції такого запрошення Україні.

Виглядає, що Україна буде 33-м членом. Але, можливо, перед ними вирине хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні,

– сказав генсек НАТО.

За словами Рююте, союзники наразі вирішили зосередити увагу на тому, як прокласти шлях членства України.

"Є конкретне питання "Коли?", я не можу дати на нього відповідь наразі. Але ми працюємо над усіма цими напрямками, щоб одного дня Україна стала членом НАТО", – додав Рютте.

Довідково. План перемоги" Зеленського складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру". Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.