Україна опиниться під впливом антициклону Enno: як зміниться погода

З понеділка більша частина території нашої держави опиниться під впливом малорухомого європейського антициклону Enno. Згодом погода значно зіпсується.

Наступного тижня очікується переважно спокійна погода під впливом поля високого тиску. Тільки на вихідних розвиток циклонічності з заходу стане причиною опадів та посилення вітру, зазначив синоптик Ігор Кібальчич.

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Антициклон Enno

Кібальчич прогнозував, що вже з понеділка більша частина території України опиниться під впливом малорухомого європейського антициклону Enno. Завдяки йому до вихідних збережеться спокійна погода без істотних опадів. Температура буде близькою до норми.

У другій половині тижня тиск у Європі почне знижуватися та разом з цим активізуються атмосферні фронти. Таким чином, у вихідні погода в нашій країні зіпсується – розпочнуться опади у вигляді снігу з переходом у дощ та посилиться вітер переважно західної чверті; температура повітря дещо підвищиться,

– розповів синоптик.

Яка буде погода цього тижня