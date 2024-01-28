Україна опиниться під впливом антициклону Enno: як зміниться погода
Джерело:Meteoprog
З понеділка більша частина території нашої держави опиниться під впливом малорухомого європейського антициклону Enno. Згодом погода значно зіпсується.
Наступного тижня очікується переважно спокійна погода під впливом поля високого тиску. Тільки на вихідних розвиток циклонічності з заходу стане причиною опадів та посилення вітру, зазначив синоптик Ігор Кібальчич.
До речі Яка буде погода на початку лютого: чекати морозу та снігопаду, чи потепління
Антициклон Enno
Кібальчич прогнозував, що вже з понеділка більша частина території України опиниться під впливом малорухомого європейського антициклону Enno. Завдяки йому до вихідних збережеться спокійна погода без істотних опадів. Температура буде близькою до норми.
У другій половині тижня тиск у Європі почне знижуватися та разом з цим активізуються атмосферні фронти. Таким чином, у вихідні погода в нашій країні зіпсується – розпочнуться опади у вигляді снігу з переходом у дощ та посилиться вітер переважно західної чверті; температура повітря дещо підвищиться,
– розповів синоптик.
Яка буде погода цього тижня
- У понеділок вночі у західних, місцями центральних та південних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. Подекуди тумани, на дорогах подекуди ожеледиця. Вночі 0 – 5 морозу, у західних та північних областях при проясненнях місцями 8 – 13 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла.
- У вівторок під впливом антициклону в Україні буде без опадів. Тільки вночі та вранці у Криму місцями очікується невеликий сніг, мокрий сніг. Вночі в Україні 1 – 6 морозу, подекуди в західних та північних регіонах при проясненнях 7 – 12, вдень від -2 до +3.
- У середу утримається погода переважно без опадів. Вночі 2 – 7 морозу, у Карпатах і на крайній Півночі подекуди 7 – 12 морозу. Втім, вдень повітря прогріється до 1 – 6 тепла.
- У четвер, 1 лютого, на Сході пройдуть невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, мряки та дощу, також можлива ожеледь. На решті території України без істотних опадів. Вночі 4 морозу – 1 тепла, вдень 0 – 5 тепла. Втім, на Півдні та крайньому Заході 6 – 8 градусів.
- У п'ятницю в більшості областей, окрім Півдня, очікуються невеликі опади у вигляді снігу, місцями з дощем. На Лівобережжі подекуди ожеледь. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вночі 3 морозу – 2 тепла, вдень 0 – 5 тепла.
- У суботу вже очікується нестійка погода через вплив Балтійського циклону. Пройдуть помірні опади у вигляді снігу з переходом у дощ.У західних областях вдень місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1 – 6 морозу, вдень 0 – 5 тепла.
- У неділю також утримається нестійкий характер погоди. Опади будуть переважно у вигляді снігу та дощу. Вночі становитиме 1 морозу – 4 тепла, вдень 2 – 7 тепла, на Одещині до +11 градусів.