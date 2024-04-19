Україна б’є по Росії зброєю власного виробництва, – ISW

Україна не використовує західну зброю для ударів по території Росії. Натомість наші бійці атакують ворога зразками наших озброєнь власного виробництва.

Українські удари по військовій інфраструктурі Росії на її території, атаки на НПЗ, а також посилення тиску на російську систему сил протиповітряної оборони, продемонстрували, що Україна може протидіяти за допомогою невеликої кількості зброї. Здебільшого ця зброя вітчизняного виробництва.

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Так Україна запобігає ударам

Аналітики ISW переконані, що українські удари по об'єктах на території Росії є складовою української кампанії з руйнування галузей, які підтримують російські зусилля на полі бою і військовий потенціал, розгорнутий в російському тилу.

Начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявляв, що Україна планує протидіяти майбутнім російським наступальним операціям, завдаючи ударів по російських військових об'єктах на території агресорки.

Крім цього, Буданов говорив, що ГУР планує завдати ударів по російській оборонно-промисловій базі та критично важливих військових об'єктах: аеродромах та командно-штабних пунктах. Ц має відбуватись у відповідь на прогнозований наступ Росії влітку 2024 року. Буданов пояснив, що ці удари повинні показати, що очільник Росії Владімір Путін не може "захистити російське населення від війни".

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