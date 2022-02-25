Україна – частина Європи, жодні танки чи ракети це не зруйнують, – Боррель
Джерело:твіттер Борреля
На тлі російської агресії світ активно підтримує Україну. Відреагував і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
За його словами Україна – не на самоті. Наша держава – це частина Європа.
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Україна переможе, – Боррель
Глава європейської дипломатії впевнений, що цього не зруйнує жодна кількість танків чи ракет, а Україна переможе.
"Україно, ви не на самоті! Ви – частина Європи. Жодна кількість танків чи ракет не може зруйнувати цього. Україна переможе", – заявив він.
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Зауважимо, що Європейський Союз заморожує всі європейські активи Володимира Путіна та Сергія Лаврова. Також державу-агресорку позбавили права участі в Кабміні Ради Європи та Парламентської асамблеї Ради Європи.
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Україно, ви не на самоті! – Ви - частина Європи. Жодна кількість танків чи ракет не може зруйнувати цього. Україна переможе.