Варшава вибачилася: Україна все ж кликала Польщу на Форум оборонних індустрій

Яцек Сасін, міністр державних активів Польщі, вибачився за свою заяву. Раніше він стверджував, що Україна не запросила Польщу на Форум оборонних індустрій, який відбувся 29 вересня у Києві.

Про те, що Польщу не запросили на оборонний форум, Яцек Сасін говорив в ефірі польського телебачення. За його словами, найбільший оборонний концерн країни Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) нібито не запросили на профільний захід в Україну.

Дивіться також Дуже важливий сигнал для Росії: на що вказує зустріч глав МЗС ЄС у Києві

Чому виникла плутанина

Прошу вибачення за непорозуміння, що виникло,

– написав міністр у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

У дописі він пояснив, що під час інтерв'ю не мав повної інформації про ситуацію. Коли ж міністр поговорив із головою концерну PGZ, то дізнався, що його твердження не було правдивим.

Polska Grupa Zbrojeniowa отримала запрошення до Києва, але вирішила не їхати. Сасін долучив до свого повідомлення заяву концерну, де нібито пояснили причини цього кроку. Але там викладено переважно загальні фрази, тож справжні причини лишаються неясними.

Відповідно до заяви PGZ, концерн постійно контактує з Україною, співпраця з українськими колегами налагоджена та підписано певні контракти, зокрема про обслуговування "Леопардів" і постачання самохідних гаубиць "Краб" (останній контракт названо рекордним).

Наша присутність там постійна і цінується,

– підсумували автори заяви.

Речниця PGZ Беата Перковська в коментарі "Укрінформу" також наголосила на постійній активній співпраці сторін. За її словами, Польща отримала запрошення на захід, але відвідати його завадили "інші обставини". Українська сторона нібито була в курсі ситуації.

Дивіться також На тлі суперечок: Польща передала Україні партію відремонтованих танків Leopard 2

Форум розбрату

Яцек Сасін досить різко висловився не тільки про нібито відсутність запрошення, але й про українську владу загалом: мовляв, Україна хоче дружити з Німеччиною, доки в Польщі вибори, і взагалі, хоче чи не зміни влади в Польщі. Він сказав, що останнім часом з боку України багато недружніх кроків і це один із них.

Посол України у Польщі Василь Зварич спростував ці заяви, сказавши, що Польща отримала запрошення однією з перших. Їхати чи ні – кожна країна вирішувала самостійно, але це не привід звинувачувати Україну в тому, що Польщі не було на форумі.