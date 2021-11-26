Україна через Ердогана передала Росії список на обмін полоненими

Українська сторона докладає зусиль, щоб повернути полонених, яких незаконно утримує Росія. Через це глава держави вже звернувся до президентів Туреччини та США.

Про це Володимир Зеленський заявив під час пресмарафону 26 листопада. За його словами, є верифікований повний список, який вже передали Туреччині.

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За словами Зеленського, нещодавно він розмовляв з Реджепом Ердоганом. У президента Туреччини була зустріч з Володимиром Путіним й на рівні контактних груп списки передали російській стороні.

Я хочу йому подякувати (Ердогану – 24 канал), бо він просив за кримських татар. Для нього це особисте питання. Я йому подякував, чекаємо на відповідь, але її поки що немає,

– заявив Зеленський.

Як розповів президент, полонених українців також допомагають звільняти й інші впливові політики. Мовиться про Шарля Мішеля, Ангелу Меркель та Джозефа Байдена.

Водночас влада очікує на розмову президентів США та Росії. Оскільки список полонених вже передали, українська сторона сподівається, що там порушать це питання.

У Росії заявили, що під час ймовірної зустрічі Володимира Путіна та Джозефа Байдена, дата якої ще невідома, обговорять Україну. Варто зауважити, що попри заяви Кремля, у Білому домі поки заперечують розмови щодо переговорів.

"Я до всіх лідерів звертався. Зараз списки передав Ердогану та Байдену і мені здається, що вони достатньо впливові. Росія їх не слухає, але точно прислухається", – наголосив президент.

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