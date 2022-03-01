Україна добивається, щоб страхові й лізингодавці припинили роботу з авіакомпаніям Росії

Лізингодавці та страхові компанії блокували польоти в Україну для деяких авіакомпанії перед вторгненням Росії. Тепер з ідентичними проблемами зіткнеться Росія, повітряний простір для якої стає все меншим.

Україна б'є по авіатранспорту Росії

У Міністерстві інфраструктури України заявили, що найболючіше вдарили по авіатранспортній системі Росії.

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В українському відомстві зазначили, що авіатранспортна система окупанта фактично заблокована.

Міністерство нагадало, що увесь європейський та північноамериканський повітряні простори – закриті для російських літаків.

Водночас Мінінфраструктури намагається добитися, щоб європейські лізингові та страхові компанії припинили роботу з авіакомпаніями окупанта.

Повідомляється, що понад 50% усього російського авіапарку – у лізингу. Якщо страхові й лізингодавці припинять роботу з авіакомпаніями агресора – вони фактично втратять частину своїх літаків.

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