Україна додатково отримає від ЄС фінансову допомогу: на що виділять гроші

Європейський Союз додатково виділить Україні 200 мільйонів євро на підтримку переселенців, які через війну переїхали до інших міст та регіонів.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на міжнародній конференції донорів для України.

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Вона нагадала, що з початку повномасштабної війни ЄС надав Україні:

економічну підтримку на 4 мільярди доларів,

3,5 мільярди євро на допомогу біженцям в ЄС,

пообіцяв 1,8 мільярда доларів для допомоги внутрішнім переселенцям.

Я маю честь оголосити першу обіцянку, і ми раді анонсувати 200 мільйонів євро для внутрішніх переселенців в Україні. Сподіваюся, наш приклад наслідують ще багато інших країн,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

У пості вона також написала, що цією новою обіцянкою ЄС говорить народу України: "ваша боротьба – це наша боротьба, ми з вами".

Відеозвернення Урсули фон дер Ляєн щодо фінансової допомоги Україні:



До слова, Володимир Зеленський заявив, що Україна зазнала значних втрат через війну в Україні, за попередніми оцінками, руйнувань вже на 600 мільярдів доларів. А для підтримки економіки потрібно 7 мільярдів доларів допомоги щомісяця.

Фінансова допомога Україні: останні новини

2 травня Україна отримала чергову частину грантових коштів від донорів Світового банку. Її розмір становить 495 мільйонів євро.

29 квітня Україна отримала грант на 88,5 мільйона євро з Цільового фонду Світового банку. Ці гроші спрямували на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних потреб, а також підтримку переселенців.

Джо Байден повідомив, що США нададуть Україні пряму фінансову допомогу на суму 500 мільйонів доларів. Гроші надійдуть у наш бюджет як грантова допомога для забезпечення захищених видатків, таких як пенсії, зарплати та соціальні виплати.

Україна у квітні отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку черговий транш на 44,5 мільйона євро.

Відео до теми – виступ Зеленського на донорській конференції на підтримку України