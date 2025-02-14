Україна доопрацювала драфт угоди щодо рідкісноземельних металів і передала його США, – ЗМІ

Україна доопрацювала драфт угоди щодо рідкісноземельних металів і передала його США. Тепер з документом працюватиме американська сторона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Україна ухвалила угоду та передала США

Джерела "РБК-Україна" повідомили, що Україна доопрацювала драфт угоди щодо рідкісноземельних металів і вже передала документ США. Співрозмовник видання на полях Мюнхенської конференції заявив, що під час телефонної розмови, яка відбулася 12 лютого, президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовилися, що Україна допрацює проект меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям.

Наразі Україна передала документ. Відомо, що американська сторона попросила час до 17:00, щоб із ним попрацювати.

Раніше у CNN повідомляли, що 12 лютого президент України Володимир Зеленський та міністр фінансів США Скотт Бессент обговорили проєкт угоди про рідкісноземельні метали. Українська сторона наполягала, що у тексті угоди мають бути суттєві гарантії безпеки.

На зустрічі Бессент передав документ угоди, однак Зеленський відмовився її відразу підписувати. У ЗМІ повідомляли, що Україна вивчає умови угоди щодо рідкісноземельних металів, тому відповідь передасть на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

До слова, президент США Дональд Трамп раніше стверджував, що Україна "по суті погодилася" надати доступ до рідкісноземельних мінералів вартістю 500 мільярдів доларів в обмін на військову допомогу.