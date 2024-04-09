У НАТО вважають, що Україна дронами знищила більшість російських танків в останні місяці
Джерело:Foreign Policy
Північноатлантичний альянс переконаний, що Україна за останні місяці знищила понад дві третини російських танків з допомогою так званих FPV-безпілотників. Це свідчить про те, що ЗСУ все більше покладаються на ці апарати.
Зокрема, це відбувається в умовах дефіциту артилерійських снарядів. Відповідну інформацію іноземним журналістам розповів офіційний представник НАТО.
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Що відомо про використання FPV-дронів ЗСУ
Аналітики кажуть, що діяльність FPV-дрони, які використовують Збройні Сили України, мають неоднозначні результати. Зокрема, старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі переконаний, що:
- загальна точність FPV-дронів становить менш ніж 50%,
- в деяких випадках для знищення одного ворожого танка треба 10 або навіть більше дронів.
Попри це, Роб Лі розповів, що у російських окупантів закінчуються бронемашини та танки. Ба більше, якщо Україна й далі знищуватиме російську техніку, а вороги кидатимуть нову, то Кремль може втратити чисельну перевагу в танках. Це ускладнить проведення наступальних операцій у майбутньому для росіян.
"Проблема в тому, що Росія отримує багато живої сили", – переконаний аналітик.
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Що британська розвідка говорить про вплив FPV-дронів
- У Міноборони Великої Британії взимку 2024 року заявили, що російським окупантам важко протидіяти українським FPV-дронам. Зокрема, тому що українські військові використовують такі дрони разом з артилерією для ураження техніки російських військ.
- Розвідка з посиланням на інформацію російського військкора, заявила, що ЗСУ знищили 90% російської військової техніки в районі села Кринки Херсонської області.
- Британські розвідники заявили, що неспроможність Росії протидіяти FPV-дронам, ймовірно, пов'язана з браком російських засобів радіоелектронної боротьби в тому районі.