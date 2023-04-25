Україна евакуювала своїх громадян з охопленого вогнем Судану: серед врятованих – іноземці

Україні вдалося евакуювати своїх громадян із Судану, де у квітні розпочалося збройне протистояння між армією країни й Силами швидкого реагування. Україна врятувала людей з охопленої боями столиці Судану – міста Хартум.

Успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян провело Головне управління розвідки в координації з Офісом Президента України та Міністерством закордонних справ.

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Україна врятувала понад 130 громадян

"За умов безперервних боїв, недотримання режиму "тиші", відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України", – мовиться у повідомленні.

У ГУР МО повідомили, що серед людей, яких врятували, здебільшого авіаційні фахівці – пілоти, техніки та члени їхніх родин. Також евакуйовано громадян Грузії та Перу.

У цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей.

"На цей час всі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту. Їм надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення на Батьківщину", – мовиться у повідомленні.

Що відомо про протистояння у Судані