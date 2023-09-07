Ми зайшли у фінальні етапи війни, питання в математиці, – Подоляк

561 день Україна бореться з Росією-агресоркою. Не всі можуть витримати той темп, який має бути. Утім, це вже фінальний етап з психологічної точки зору.

Про це 24 Каналу у ексклюзивному інтерв’ю заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. І головний математичний розрахунок має бути в плані постачання озброєння.

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Боротьба України

18-й місяць триває запекле протистояння України проти збройної агресії Росії. Можна бути готовим відповідно до такого ж періоду ще, але головна математика стосується постачання зброї. І вона має бути більш жорсткою.

“Якщо ми з партнерами домовляємося про певний обсяг зброї і він має бути через 30 днів, а доходить через 90 чи 110 – це трошки міняє математику як таку”, – пояснив посадовець.

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Щодо психологічних моментів, то це вже фінальний етап, наголосив Подоляк. Росія в конвульсіях шукає союзників, просить зброю у Північної Кореї і, ймовірно, накопичуватиме мобілізаційний ресурс. Але фінал пришвидшиться, якщо будуть своєчасні поставки і український оборонно-промисловий комплекс вироблятиме необхідні обсяги.

Відповідно дивлюся на психологічний стан країн-партнерів, вони також розуміють, що треба не затягувати, не боятися цих так званих червоних ліній, ескалацій – деескалацій, і передавати (зброю – 24 Канал) треба достатньо швидко Україні. Мені здається, що всі вже для себе певні рішення внутрішні прийняли. Подивимося, як це пришвидшуватиме хід війни,

– відзначив Михайло Подоляк.

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