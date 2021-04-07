Україна готова дати відсіч: у ЗСУ провели масштабні навчання – фото, відео

Військослужбовці Збройних сил України десантно-штурмових підрозділів взяли участь у навчанні. Тренування підготували воїнів до протидії ворожих сил.
Джерело:ЗСУ
Учасниками тренувань стали також екіпаж бойових вертольотів армійської авіації. Навчання провели 6 квітня 2021 року.
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Деталі про військові навчання
За словами командувача об'єднаних сил ЗСУ генерала-лейтенанта Сергія Наєва, на навчанні військові відпрацювати знання та злагодженість роботи на практиці. Умови для цього максимально наблизили до бойових.
Навчання провели за участі десантних підрозділів / Фото ЗСУ
Він зазначив, що десантники здійснили марш в район виконання завдань. Вони зайняли плацдарм і виконували завдання протидесантної оборони морського узбережжя.Зверніть увагу! Росія провела навчання своєї армії в тимчасово окупованому Криму.
Десантники провели спільні тренування з відбиття нападу умовного противника. Вогневу підтримку їм забезпечили екіпажі вертольотів армійської авіації.
Навчання провели в умовах схожих до морського узбережжя / Фото ЗСУ
Також військові відпрацювали заходи з евакуації поранених з поля бою. Як значив Наєв, всі тренування містять вправи з відпрацьовування надання домедичної допомоги, бо правильна евакуація дає шанси на життя воїна.
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