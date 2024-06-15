Ми відкриті до діалогу, – Єрмак про участь Китаю у мирних ініціативах

Глава ОП зазначив, що Україна відкрита до діалогу з Китаєм та іншими великими країнами. Головне, аби їхні цінності збігалися з нашими.

Відповідаючи на запитання кореспондентки 24 Каналу перед Самітом миру Андрій Єрмак зазначив, що нині КНР немає на заході. Однак Україна готова до діалогу.

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Україна готова долучити до діалогу Китай

Єрмак дав зрозуміти, що діалог з Китаєм буде, якщо принципи Пекіна та Києва щодо територіальної цілісності, гуманітарних питань і ядерної безпеки збігаються.

Як сказав президент в Італії 2 дні тому, якщо наші принципи справедливого миру, територіальної цілісності, гуманітарних питань і ядерної безпеки співпадають, цей діалог буде. Ми відкриті, що долучалися такі потужні країни, як Китай тощо,

– сказав Єрмак.

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Що передувало