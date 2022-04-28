Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі", – Зеленський

У четвер 28 квітня Володимир Зеленський провів зустріч із генсекретарем ООН Антоніу Гутеррешем. В ході перемовин обговорювали, зокрема, питання евакуації українців із Маріуполя.

Про це президент України розповів на вечірній пресконференції із генсеком ООН, повідомляє 24 канал.

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Зеленський про евакуацію людей із Маріуполя

Розпочинаючи пресконференцію, Володимир Зеленський зазначив, що в Україні сьогодні захищаються принципи статуту ООН та подякував Гутеррешу за візит до нашої країни. Він також зауважив, що важливо побачити злочини Росії на власні очі.

Коли бачиш на власні очі, що зробили окупанти, то переконуєшся, що це – справжній геноцид,

– зазначив президент.

Моніторингова місія ООН з прав людини повинна й надалі документувати злочини російських військових, додав Зеленський. За його словами, питання евакуації українців із Маріуполя, яке підняв на переговорах із Росією Гутерреш, є наразі особливо важливим.

Дуже важливо, що пан Гутерреш порушив у Москві питання евакуації наших людей із Маріуполя, зокрема, "Азовсталі",

– йдеться у промові Зеленського.

Він розповів, що попри слова президента Росії про нібито припинення військових дій, територія заводу "Азовсталь" зазнає бомбардувань, які не припинялися навіть під час переговорів Путіна з генсеком ООН.

Зеленський наголосив, що зараз Україна готова до невідкладних переговорів щодо евакуації людей із заводу "Азовсталь" та додав, що наша сторона очікує гуманного ставлення до цих людей зі сторони Росії.

Спільний брифінг Зеленського та Антоніу Гутерреша: дивіться відео