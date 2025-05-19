Україна готова до перемовин у будь-якому форматі, – Зеленський підбив підсумки розмови з Трампом

Зеленський вкотре підтвердив, що Україна готова до прямих перемовин із Росією в будь-якому форматі, який дасть результат.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України.

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Зеленський розповів, що говорив із Дональдом Трампом сьогодні двічі. Він вказав, що спочатку вони зідзвонилися окремо до його розмови з керівником Росії, а потім говорили з Президентом Трампом разом із європейськими лідерами: Еммануелем Макроном, Джорджею Мелоні, Фрідріхом Мерцом, Александром Стуббом, Урсулою фон дер Ляєн.

Зараз визначальний час. Зараз світ може побачити, чи достатньо спроможності у його лідерів, щоб забезпечити припинення війни й настання реального, тривалого миру,

– ідеться в повідомленні.

Зеленський сказав, що на початку двосторонньої розмови він підтвердив Трампу, що ми в Україні готові до повного й безумовного припинення вогню, як про це й говорили, зокрема, США.

"Важливо не розмивати цю пропозицію. Якщо росіяни не готові припиняти вбивства, за це мають бути сильніші санкції. Тиск на Росію спонукатиме її до реального миру – це очевидно для всіх у світі", – додав Зеленський.

Також лідер нашої країни вкотре підтвердив, що Україна готова до прямих перемовин із Росією в будь-якому форматі, який дасть результат.

Туреччина, Ватикан, Швейцарія – ми розглядаємо всі можливі майданчики. Україну не треба в цьому переконувати, і наші представники готові ухвалювати в перемовинах справжні рішення. Треба забезпечити дзеркальну готовність саме Росії до таких результативних перемовин,

– зазначив президент України.

За його словами, вони разом із європейськими лідерами говорили вже про можливі подальші кроки, зокрема зустрічі перемовників та об’єктивну оцінку пропозицій сторін.

Гарант вказав, що кожна пропозиція на столі заслуговує на чесний погляд, і саме тому в переговорному процесі мають бути задіяні на визначеному рівні і представники Америки, і представники Європи.

"Для нас усіх дуже важливо, щоб Сполучені Штати не дистанціювалися від перемовин і досягнення миру, бо єдиний, хто в цьому зацікавлений, – це Путін. Дякую всім за підтримку такого підходу", – додав лідер України.

Зеленський зазначив, що, "якщо Росія не піде на припинення вбивств, якщо не звільнятиме полонених і заручників, якщо Путін висуватиме нереалістичні умови, то це означатиме, що Росія й надалі затягує війну та заслуговує, щоб Європа, Америка та весь світ поводилися відповідно, зокрема реагували додатковими санкціями".

"Росія повинна закінчити війну, яку сама й почала, і може почати це робити в будь-який день. Україна завжди готова до миру", – наголосив президент Зеленський.