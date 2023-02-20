Зеленський розповів, чи можуть ЗСУ допомогти Молдові повернути Придністров'я

Україна готова допомогти Молдові повернути Придністров'я. До цього Володимир Зеленський попередив про небезпеку Майю Санду.

Напередодні прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Придністров’я має бути демілітаризоване. За його словами, нейтралітет не захистить країну від нападу.

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ЗСУ готові допомогти Молдові повернути Придністров'я

Як заявив Володимир Зеленський, українська розвідка попередила президентку Майю Санду про небезпеку для Молдови. Збройні Сили України готові допомогти країні.

Вона (Санду – 24 Канал) дякує нам і знає, що ми готові допомогти. Молдова не межує з Росією, але росіяни можуть використовувати місцеві аеропорти та свою армію в Придністров’ї,

– зазначив український президент.

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