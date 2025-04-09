Україна готова купити у США великий пакет зброї, – Зеленський
- Україна готова купити у США великий пакет зброї, про що заявив Володимир Зеленський 9 квітня.
- Україна не розраховує на безкоштовну допомогу і готова платити за військову підтримку з боку США.
Володимир Зеленський 9 квітня заявив, що Україна може придбати у Сполучених Штатів великий пакет зброї. Ба більше – наша держава готова це зробити.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Україна готова купити у США великий пакет зброї
Зеленський заявив, що Україна передавала американській стороні дані щодо великого пакета зброї, який Київ хоче купити. Що конкретно увійшло в цей перелік – невідомо. Таким чином, Україна не розраховує, що США надаватимуть військову допомогу безоплатно.
Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть як на гарантію безпеки,
– сказав Зеленський на зустрічі з журналістами.
Україна хоче та готова платити за допомогу США.
9 квітня Олександр Сирський відповів, яку роль наразі відіграє військова підтримка з боку партнерів. Головком підкреслив, що Україна посилює незалежність у виробництві зброї і допомога США вже не є вирішальною.