Володимир Зеленський 9 квітня заявив, що Україна може придбати у Сполучених Штатів великий пакет зброї. Ба більше – наша держава готова це зробити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Україна готова купити у США великий пакет зброї

Зеленський заявив, що Україна передавала американській стороні дані щодо великого пакета зброї, який Київ хоче купити. Що конкретно увійшло в цей перелік – невідомо. Таким чином, Україна не розраховує, що США надаватимуть військову допомогу безоплатно.

Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть як на гарантію безпеки,

– сказав Зеленський на зустрічі з журналістами.

Україна хоче та готова платити за допомогу США.

9 квітня Олександр Сирський відповів, яку роль наразі відіграє військова підтримка з боку партнерів. Головком підкреслив, що Україна посилює незалежність у виробництві зброї і допомога США вже не є вирішальною.