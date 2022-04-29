Болгарський прем'єр Кирил Петков відвідав Україну. За результатами зустрічі з Володимиром Зеленським наші країни досягнули кількох важливих угод.

Болгарія активно підтримує запровадження санкцій проти Росії. Натомість ми готові долучитися до вирішення болгарського енергетичного питання.

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Україна готова постачати електроенергію в Болгарію

Як зазначив Президент України Володимир Зеленський, ми готові підтримати Болгарію та допомогти їй з постачанням електроенергії. Окрім того, наші крахни можуть спільно використати можливості, які надає Трансбалканський газопровів, щоб диверсифікувати постачання газу в регіоні.

Ми предметно обговорили взаємодію в енергетичній сфері. Україна готова постачати електроенергію до Болгарії,

– заявив Зеленський.

Підсумки зустрічі Зеленського та Петкова

Болгарія допоможе Україні ремонтувати техніку.

Досягнуто домовленостей про співпрацю в енергетичній сфері, а також про транспортування української продукції через порт Варни.

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