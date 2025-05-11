Україна готова зустрічатися для переговорів, – Зеленський прокоментував заяви Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни "нарешті замислились" про закінчення війни і це хороший знак. За його словами, Україна готова зустрічатись.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал глави держави.

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Що Зеленський сказав про заяви Путіна

Володимир Зеленський прокоментував заяви Путіна, які очільник Кремля зробив в ніч на 11 травня.

Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували,

– написав президент.

Глава держави підкреслив, що найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню.

За словами Зеленського, немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день.

Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись,

– підсумував він.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що спочатку повинне бути припинення вогню на 30 днів, потім "все інше". За його словами, Росія не має маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну.

Єрмак підкреслив, що саме припинення вогню – це перший крок до завершення війни, який підтвердить готовність Москви закінчити вбивства.

На слова Путіна відреагував також керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтентант Андрій Коваленко. Він заявив, що Росія повинна погодитись на те, чого постійно намагається уникнути – тобто повне припинення вогню.

Нагадаємо, під час свого виступу вночі 11 травня Владімір Путін запропонував Україні відновити прямі переговори без попередніх умов. Місцем нової зустрічі президент Росії захотів обрати Стамбул, а датою початку перемовин – 15 травня.