Як пише The Washington Post, масштабна атака дронів на російські аеродроми – далеко не останній сюрприз для окупантів. Джерела видання в українській розвідці повідомили, що готуються й інші складні операції, передає 24 Канал.

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"Павутина" – це лише початок

Також видання розповідає, що СБУ розглядала можливість морської версії недільної операції. Розвідники планували замаскувати морські дрони в контейнерах і відправити на північ Тихого океану для атаки на російські і союзні судна. Але наразі вони не реалізовані.

Нагадаємо, що СБУ та ГУР, дві українські спецслужби, вже понад три роки втілюють девіз сил спеціального призначення: "Я йду по тебе". Вони проводили операції на території Росії та за кордоном, завдаючи ударів у неочікуваних місцях, підступними методами, змушуючи Москву "кровоточити" далеко за межами фронту.

Нагадаємо, що минулого у липні минулого року внаслідок операції ГУР було вбито 84 найманці "Вагнера" і 47 малійських військових. Тоді очільник ГУР Буданов зазначив: "Ми проводимо такі операції з метою знищення російського військового потенціалу — де тільки це можливо. Чому Африка має бути винятком?"