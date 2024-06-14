В ОП розповіли про плани щодо другого Саміту миру: за яких умов можлива участь Росії

Україна вже готується до проведення наступного Глобального саміту миру. Він буде проведений за результатами першого.

Зокрема, відомо, чи буде Росія серед учасників Саміту. Деталі про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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"Ми говоримо про те, що цей саміт – інавгураційний. А на другому саміті, який ми вже плануємо, ми говоримо з країнами", – повідомив заступник голови ОП.

За його словами, певна кількість країн вже висловили бажання прийняти такий саміт у себе.

На цьому Саміті миру ми будемо говорити вже з результатами першого саміту і з результатами розробленої дорожньої карти, яким чином говорити про мир в Україні. Україна буде зі своїми партнерами говорити про це,

– уточнив Жовква.

Посадовець також зазначив, що не виключаються "певні формати" участі Росії.

Ми не виключаємо цього – якщо країни, які поділяють спільний план, розроблений Україною та союзниками, будуть готові доносити це до країни-агресорки, і вона буде не диктувати свої умови, а слухати співтовариство, можемо говорити також і про певні формати її участі,

– розповів заступник керівника ОП.

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