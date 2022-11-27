Готуватися треба завжди, – Ігнат про ймовірні ракетні обстріли наступного тижня
Окупанти можуть завдати нового ракетного удару, який спричинить блекаут. Спрогнозувати дату атаки неможливо, але ворог вчиняє її з певною періодичністю.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
До теми Росія дійсно виснажила запаси ракет і все частіше використовує бовванці, щоб обманути ППО, – ISW
"Наступний тиждень вже завтра. Готуємось завжди. Можна очікувати будь-коли цих ударів, тому розслаблятися не потрібно", – розповів Ігнат.
Україна постійно відстежує небезпеку
Як зазначив речник, Україна реагує на всі повідомлення про небезпеку з повітря. Зокрема, 26 листопада, коли судна Ту-95 двічі злітали з аеродрому "Енгельс" в Росії, в Україні була повітряна тривога. Ігнат розповів, що це виявились навчальні польоти, але могли бути й бойові.
Говорити заздалегідь неможливо. Невідомо, коли будуть нові обстріли. Зрозуміло, що противник завдає їх з певною періодичністю. Це можна простежити за статистикою. Немає інформації, коли саме знову будуть обстріли. Готуватися треба завжди, – наголосив Ігнат.
Зверніть увагу – в Офісі Президента закликали готуватися до нових обстрілів: дивіться відео
Російські обстріли: останні новини
- Окупанти атакували Дніпро 26 листопада. Вони вбили одну людину. Ще 13 мешканців міста постраждали.
- Дві російські ракети 27 листопада влучили у залізницю поблизу Кривого Рогу. Колію неможливо відновити найближчим часом.
- Вночі 27 листопада ворог випустив ракети С-300 по Запоріжжю. На території одного з агропідприємств виникла пожежа.
- Також ракетами С-300 23 листопада обстріляли пологове відділення Вільнянської лікарні. Загинуло дводенне немовля.
- За 24 листопада ворог 17 разів атакував звільнений Херсон.