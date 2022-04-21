Україна готується до військового шляху розблокування Маріуполя, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Педро Санчесом та прем'єр-міністерки Метте Фредріксен заявив, що країна готується до розблокування тимчасово окупованого Маріуполя військовим шляхом.

Зеленський розповів, що Маріуполь, як і інші міста, можливо розблокувати декількома шляхами – один із них є військовим.

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За словами президента, Україна готується до військового розблокування Маріуполя та міст, які перебувають під тимчасовою окупацією.

Є військовий шлях. До нього треба готуватись, і ми готуємось, щоби бути потужними, і тут потрібна допомога наших партнерів. Самим нам складно,

– сказав Зеленський.

Другим шляхом, за словами Володимира Зеленського, є дипломатичний та гуманітарний, який можна здійснити швидко.

Дивіться брифінг Володимира Зеленського – відео

Ми запропонували декілька варіантів навіть не напряму, через посередників, у форматі обміну, почати хоча б поранених на поранених,

– пояснив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що на території "Азовсталі" перебуває більше ніж 400 поранених військових. Окрім того, там є цивільні – у тому числі йі діти.

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