Україна готується до військового шляху розблокування Маріуполя, – Зеленський

21 квітня 2022 , 17:14
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Президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Педро Санчесом та прем'єр-міністерки Метте Фредріксен заявив, що країна готується до розблокування тимчасово окупованого Маріуполя військовим шляхом.

Зеленський розповів, що Маріуполь, як і інші міста, можливо розблокувати декількома шляхами – один із них є військовим. 

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За словами президента, Україна готується до військового розблокування Маріуполя та міст, які перебувають під тимчасовою окупацією. 

Є військовий шлях. До нього треба готуватись, і ми готуємось, щоби бути потужними, і тут потрібна допомога наших партнерів. Самим нам складно,
– сказав Зеленський. 

Другим шляхом, за словами Володимира Зеленського, є дипломатичний та гуманітарний, який можна здійснити швидко. 

Дивіться брифінг Володимира Зеленського – відео 

Ми запропонували декілька варіантів навіть не напряму, через посередників, у форматі обміну, почати хоча б поранених на поранених,
– пояснив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що на території "Азовсталі" перебуває більше ніж 400 поранених військових. Окрім того, там є цивільні – у тому числі йі діти. 

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Автор: Ярослава Прадід