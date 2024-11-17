Україна вперше вдарить ракетами ATACMS по Росії вже найближчими днями, – Reuters

На тлі залучення Москвою у війну проти України десятків тисяч солдатів Північної Кореї США таки надали дозвіл нашій державі бити американською зброєю вглиб Росії. Відомо, що Київ готує перший далекобійний ракетний удар по країні-агресорці.

Адміністрація президента Джо Байдена зняла обмеження на використання Україною наданої США далекобійної зброї по Росії, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Як Україні вдалося відбити комбіновану масовану атаку: зведення від Світана

ATACMS вперше атакуватиме Росію

Зазначається, що Україна планує завдати по ворожій державі перші далекобійні удари вже найближчими днями. Про це виданню повідомили три анонімні джерела, які не стали розкривати подробиць з міркувань оперативної безпеки.

Згідно з джерелами, перші удари вглиб території Росії, ймовірно, будуть здійснені за допомогою ракет ATACMS, які мають радіус дії до 306 кілометрів.

Деякі офіційні особи США вважають, що дозвіл на далекобійні удари не змінить загальну траєкторію війни. Однак, довгоочікуване рішення Байдена може допомогти Україні в момент, коли російські війська продовжують наступати. Можливо, воно сприятиме тому, що Київ матиме кращу позицію на ймовірним переговорах про припинення вогню із Москвою.

Наразі невідомо, чи Трамп скасує рішення Байдена, коли вступить на посаду. Республіканець давно критикував масштаби фінансової та військової допомоги США Україні. Своєю чергою Путін заявляв раніше, що сприйматиме зняття обмежень Заходом на використання далекобійної зброї по Росії як серйозну ескалацію.