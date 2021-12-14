Україна, Грузія, Литва та Польща ухвалили спільну декларацію перед самітом Східного партнерства

Делегації комітетів закордонних справ парламентів Грузії, Литви, Польщі та України ухвалили спільну декларацію перед самітом Східного партнерства.

У заяві мовиться, що Східне партнерство залишається провідною платформою для поглиблення відносин між Євросоюзом і країнами східної Європи.

Важливо Можемо покладатися лише на себе: в ЄС заявили, що не допоможуть військом у разі вторгнення Росії

Втім перед країнами постають нові виклики, з якими необхідно впоратися для того, щоб формат продовжував ефективно виконувати свої завдання. У заяві висловили підтримку політиці відкритих дверей щодо перспективи членства в ЄС.

Там нагадали, що стаття 49 Договору про ЄС повністю поширюється на країни Східного партнерства, які бажають це зробити і це відповідають критеріям.

Включаючи Асоційоване тріо (тристоронній формат посиленої співпраці між Грузією, Молдовою та Україною щодо інтеграції до Європейського Союзу – 24 канал). Цей принцип слід відобразити в конкретні кроки до початку процесу вступу,

– мовиться у заяві.

Сторони констатували, що впровадження реформ є ключовими у процесі євроінтеграції країн-партнерів.

"Ми апелюємо до Європейського Союзу, щоб наповнити вищезгадану формулу змістом, включивши ці країни до програм і політик ЄС, включаючи конкретні галузі безпеки та сектори співробітництва, як, наприклад, створення спільної зони роумінгу та подальшої інтеграція з внутрішнім ринком ЄС", – сказано у заяві.

Сторони закликали до налагодження діалогу між Комітетами з прав людини демократично обраних парламентів держав Східного партнерства.

Актуально Шанс вплинути на Росію: чому ЄС варто підтримати Україну, Молдову та Грузію

Діалог повинен складатися з регулярних зустрічей, із розробленням та представленням Комісією на початку кожного головування в ЄС звітів про стан відносин між ЄС та Східним партнерством, а також звітами про порушення прав людини в окупованих та підконтрольних Росії територіях Грузії, Молдови та України, а також Білорусі.

Ці звіти разом з рекомендаціями щодо подальших дій мають бути представлені головуючому в Раді ЄС, Європейського парламенту, Європейської комісії, а також у сфері прав людини ООН, парламентських асамблеях ОБСЄ та Ради Європи.

Саміт "Східного партнерства" у Брюсселі: головне

У Брюсселі 15 грудня відбудеться саміт "Східного партнерства". Серед основних тем обговорення – зовнішня політика Росії, зокрема проти України. На саміті планують засудити "дестабілізуючу політику" Кремля. Очікується, що Євросоюз ще раз підтвердить свою солідарність з Україною.