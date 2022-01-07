Україна та Грузія запрошені: міністри оборони країн НАТО проведуть засідання у січні

Перше у 2022 році засідання голів оборонних відомств країн НАТО заплановане на 12 – 13 січня. Україна та Грузія – у списку запрошених.

Адмірал Роб Бауер – голова Військового комітету – головуватиме на засіданнях. Локацією для події стане Брюссель.

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Перший день зустрічі присвятять військово-стратегічному мисленню. Зокрема, обговорять концепцію наріжного каменю бойових дій НАТО, а також – майбутні напрямки роботи, пов'язаних з її реалізацією.

Другий день присвятять огляду поточного політичного контексту, а також – обговоренню поточної позиції НАТО щодо стримування і оборони.

Потім глави оборонних відомств зустрінуться зі своїми грузинськими та українськими колегами відповідно, щоб обговорити ситуацію з безпекою у своїх країнах, а також поточний прогрес у проведенні реформ, пов'язаних з обороною,

– мовиться у повідомленні.

Термінове засідання НАТО: головне

Очільники МЗС країн, які входять до НАТО, у п'ятницю, 7 січня, провели термінове засідання.

Під час засідання вони закликали Росію – країну-агресорку – до деескалації та діалогу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив, що будь-яка наступна агресія проти України дорого коштуватиме Росії. Водночас він наголосив, що союзники роблять все для того, щоб знайти політичний шлях уперед.

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