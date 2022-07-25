Україна та Гватемала домовились про безвіз

Уперше в історії незалежної України до Києва з офіційним візитом прибув президент Гватемали. Результатом цього стало скасування візового режиму між нашими державами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, повідомляє 24 канал. Глава держави підкреслив, що візит лідера Гватемали є містком до всієї Латинської Америки.

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Про що ще домовилися Україна та Гватемала

Володимир Зеленський та Алехандро Джамматтеі говорили насамперед про війну росії з Україною. Глава держави подякував гватемальському колезі за послідовну позицію в цьому питанні й за підтримку України.

Під час перемовин, окрім безвізового режиму, лідери країн погодили й перезапуск торгівельно-економічних відносин між Україною та Гватемалою.

За результатами переговорів я впевнений, що позиція України буде почута в Латинській Америці. Домовились з паном президентом про скасування візових обмежень і про перезапуск торговельно-економічних відносин між нашими державами,

– повідомив Зеленський.

Візит президента Гватемали до України

25 липня уперше в історії незалежної України до Києва прибув президент Гватемали, який став першим лідером країни Латинської Америки, який відвідав нашу країну за останні 12 років.

Перед зустріччю з Володимиром Зеленський Алехандро Джамматтеі відвідав Бучу, Ірпінь та Гостомель і на власні очі побачив наслідки перебування там російських військових.

Напередодні візиту Зеленський та Джамматтеі провели телефонну розмову, яка також стала першою в історії відносин двох країн.

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