Україна з HIMARS поранила кількох російських командувачів, один – у критичному стані, – ISW

Українці вже продемонстрували свою майстерність під час управління HIMARS. Саме завдяки американській реактивній системі залпового вогню вдалося ліквідувати або поранити чотирьох заступників командира дивізії.

Про це свідчать дані фахівців американського інституту вивчення війни.

Важливо Потужно нищить російські склади з боєприпасами: все про систему HIMARS, яка б'є надточно в ціль

Мовиться про заступників командира російської 106-ї повітряно-десантної дивізії:

полковника Сергія Кузьмінова,

полковника Андрія Васильєва,

полковника Максима Кудріна.

Водночас ще 12 липня Український центр стратегічних комунікацій заявив, що один невказаний заступник командира 106-ї повітряно-десантної дивізії залишається у важкому стані.

Окупанти виходять з оперативної паузи,

Як припустили фахівці, російські війська, ймовірно, виходять з оперативної паузи, починаючи наземні наступи на:

північ від Слов'янська,

південний схід від Сіверська,

навколо Бахмута,

південний захід від міста Донецьк.

Російські війська продовжували обороняти зайняті позиції на харківському напрямку, щоб не допустити просування українських військ до російського кордону в Харківській області,

– додали дослідники.

Ворог зазнав поразки на трьох напрямках

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, рід влучним вогнем українських воїнів ворожі спроби штурму захлинулися у напрямках:

Доломітне – Новолуганське,

Доломітне – Семигір'я,

Роти – Вершина.

Противник відійшов.

Яка зараз ситуація на Донбасі

На Слов'янському напрямку ворог завдав авіаудару поблизу Богородичного. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Дібровне, Чепіль, Костянтинівка, Новомиколаївка, Мазанівка, Богородичне, Микільське та Гусарівка.

На Донецькому напрямку ворог обстріляв райони Закітного, Сіверська, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка. Штурмові дії окупантів у напрямку Спірне – Івано-Дар'ївка наші захисники успішно відбили.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Берестового та Нью-Йорка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Званівка, Семигір'я.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів ворог завдав авіаударів поблизу Авдіївки. Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Павлівка, Золота Нива, Времівка, Новопіль, Залізничне, Новояковлівка та Малинівка.

Тим часом на Південнобузькому напрямку противник вів повітряну розвідку безпілотниками. Обстрілював з артилерії райони населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Мурахівка, Квітневе, Оленівка, Степова Долина, Олександрівка і Таврійське.

HIMARS прибрали частину командування 106-ї дивізії орків: дивіться відео