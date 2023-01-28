Не тільки F-16: Україна хоче отримати першу партію з 24 винищувачів

Україна хоче отримати від своїх міжнародних союзників 2 батальйони винищувачів по 12 бойових літаків у кожному пакеті допомоги. Мовиться не тільки про F-16.

Звісно, для України в пріоритеті є американські F-16. Однак Київ розглядає варіант французьких Rafale і шведських Gripen. Про це заявив речник Військово-повітряних сил України Юрій Ігнат.

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На навчання потрібно пів року

Ігнат зазначив, що Київ не може розраховувати, що ці літаки швидко з'являться на полі бою. Тривають складні політичні переговори щодо цієї операції. Однак, крім того, на навчання пілотів і команд наземного обслуговування потрібно не менше ніж пів року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зауважив, після домовленості з США та Німеччиною про відправку важких танків наступним кроком має бути надання Україні винищувачів.

Коли Україна може отримати винищувачі