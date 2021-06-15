МЗС працює над цим: Україна хоче переконати новий уряд Німеччини дати їй зброю

Чинний німецький уряд, який відмовляється надавати Україні зброю, не змінить своєї позиції. Водночас Міністерство закордонних справ України працює щодо цього питання, очікуючи зміну уряду в ФРН після виборів до парламенту.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми нагадав, що наприкінці вересні 2021 року в Німеччині заплановані чергові парламентські вибори, після яких сформують новий уряд.
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Україна сподівається, що новий уряд Німеччини дасть їй зброю
Кулеба наголосив, що Україна сподівається, що у нового уряду Німеччини буде інша думка про надання зброї Києву.
Цей уряд вже не змінить своєї позиції. Але вже восени, за результатами виборів, в Німеччині буде новий уряд. І ми працюємо над тим, щоб новий уряд змінив свою позицію з цього питання,
– зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше очільник МЗС України заявив, що небажання Німеччини постачати Україні зброю є політичним рішенням, адже жодне з міжнародних правил не забороняє цього робити.
Позиція Німеччини щодо надання Києву зброї
- Володимир Зеленський на початку червня 2021 року закликав Німеччину надати Україні військову допомогу. Берлін відмовляється робити це від самого початку війни на Донбасі – із 2014 року.
- На початку червня 2021 року очільник німецького МЗС Хайко Маас заявив, що його країна не буде поставляти зброю Україні, попри заклики українського лідера.
- Водночас співголова німецької партії "Зелених" Роберт Хабек переконаний, що Україні важко відмовити в праві на отримання зброї. Адже потреба у цьому виникає через дії Росії на Донбасі.