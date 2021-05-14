Україна інформує США про компанії, залучені до "Північного потоку-2", – Маркарова

Конгрес США у травні має отримати доповідь українського уряду про компанії, які продовжують працювати над будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2". Такими даними Україна системно ділиться з американською стороною.

Деталі від Маркарової

Вашингтон активно виступає проти будівництва газопроводу. Про це заявила пані посол України у США.

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Посольство активно залучене до цього процесу. Ми постійно працюємо з нашими колегами тут (у Вашингтоні – 24 канал), передаємо їм інформацію – списки тих компаній, які, на жаль, беруть участь поки що в будівництві "Північного потоку 2",

– розповіла дипломатка.

За її словами, американська сторона заявила, що газопровід – це не просто погана угода – а угода, яка несе ризик безпеці Європи і зокрема України.

Маркарова підкреслила, що позиція офіційного Києва в цьому питанні також є однозначною: "Північний потік 2" не повинен бути добудований. Ми вдячні нашим партнерам за таку постійну й активну увагу до цього процесу".

Крім того, пані посол України в США висловила вдячність американській стороні за санкції, запроваджені проти Росії через її збройною агресією.

"Сподіваємося, що ці санкцій будуть поглиблюватися й розширюватися до того моменту, поки агресор не змінить свою поведінку", – наголосила Маркарова.

Коротко про "Північний потік-2"

Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України. Якщо газопровід таки запустять, Київ щороку втрачатиме близько 3 мільярди доларів.

У грудні 2019 року США ввели санкції проти компаній, які займалися прокладанням труб для газопроводу, – будівництво зупинили. Однак через рік його відновили.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "Північний потік-2" просуває інтереси Росії, тому він згубно вплине на Україну.

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