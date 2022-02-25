Україна існує і буде існувати, попри плани навіженого Путіна

Міноборони США повідомляє, що з початку акту військової агресії ролсійського режиму проти української держави російські збройні сили випустили по Україні понад 160 ракет для нанесення повітряних ударів. Були випущені й балістичні ракети малої дальності, і крилаті, і ракети середньої дальності.

Напад на свободу

Все це – не тільки на позиції українських Збройних сил, а й по мирних українських містах, де є численні жертви.

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Ми багато говорили про те, що Володимир Путін – великий майстер гібридних війн. І що взагалі 21 сторіччя – час, насамперед, гібридної війни. Коли вирішальну роль відіграють не збройні сили, не повітряні удари, не наступи танкових армій, а пропагандистська, енергетична, політична боротьба.

Однак виявилося, що всі ці розмови про гібридні війни мають сенс, тільки коли агресивна держава вважає, що вона може перемогти за допомогою таких інструментів, за допомогою енергетичного тиску, який здійснювався на Україну фактично з 90-х років. За допомогою безсоромної політичної пропаганди, якою РФ займалася на українській території за допомогою своїх інформаційних телеканалів та агентів протягом кількох десятирічь.

Аж до того часу, поки після нападу Росії на Україну в 2014 році російське телемовлення припинило свій ефір на українській території. До речі, можна було помітити відмінність вже за кілька років, коли мешканці окупованих РФ територій Донецької та Луганської областей, а також Криму вірили в таку нісенітницю, в яку жодна людина, яка розуміє, як розвиваються події, не повірить. А в Україні навіть не уявляли собі, що такі новини можуть бути реальними. Ну і, звичайно ж. політичний тиск, який здійснювався на Україну за всіма напрямками.

Негібридна гібридна війна

І з цієї позиції можна сказати, що окупація Донбасу й Криму, мабуть, також була частиною гібридної війни. Але все закінчилося, коли Володимир Путін переконався, що всі ці важелі не примушують Україну змінити свій політичний вектор розвитку, що Україна залишається Україною, що українська державність не підкоряється волі російського президента та його поплічників, що в українській конституції з'явилася стаття про євроатлантичну інтеграцію, що продовжується європейська інтеграція України.

А це означає, що рано чи пізно Україна стане членом НАТО і ЄС. А найголовніше – її території не буде приєднано до РФ.

Мені здається, що зараз вже будь-якій реально мислячій людині стає очевидним, що РФ робить все можливе, щоб поглинути Україну й перетворити її або на частину власної території, або на державу-сателіт за зразком сусідньої Білорусі. Тому що ми з вами бачимо, що ніякої Білорусі тепер на політичній карті світу просто немає. Що з білоруської території за погодженням з її правителем Олександром Лукашенком здійснюється напад на Україну. І Україна за задумом Путіна має перетворитися саме на таку територію, з якої будуть здійснюватися напади на інші держави, яка буде частиною агресивних намірів Путіна.

І от коли виявилося, що всі ці плани не виходять, почалася вже зовсім не гібридна війна. Тому що те, що ми зараз бачимо, про гібридність аж ніяк не свідчить. І не свідчить про жодну "спеціальну операцію", про яку так полюбляють говорити у Кремлі.

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Путін не може змиритися з тим, що Україна ніколи не стане другою Білоруссю / Фото 24 каналу

Провальний план тирана

Це раніше у вихідця з КДБ Радянського Союзу Путіна були спеціальні операції. І навіть нинішню війну, Вітчизняну війну українського народу проти російських окупантів Путін називає "спеціальною операцією" з "допомоги" окупованим територіям Донбасу.

І дійсно, можливо, це від самого початку замислювалося як якась "спеціальна операція". Визнаємо фейкову "незалежність" угруповань бойовиків, тобто окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей. І потім з цієї ж позиції починаємо "операцію" з відновлення їхньої так званої територіальної цілісності. Тобто намагаємося ще захопити частину Донецької, Луганської областей.

Але навіть якщо погодитися з логікою такою, абсолютно дикої путінської "спецоперації", виникає питання – до чого тут Київ, до чого тут Харків, до чого тут Чернігів, до чого тут Суми? Це теж окуповані бойовиками території Донбасу? Чи російська держава в особі свого навіженого президента просто відмовляє Україні в суверенітеті?

Звичайно, це все питання, які можна вже зараз не обговорювати. Звичайно, ми прекрасно з вами розуміємо, що це війна. Ніякою "спецоперацією" та гібридністю тут і не пахне. І, звичайно, абсолютно логічними є попередження тих, хто підкреслює, що президент РФ Путін намагається знищити Україну за будь-яку ціну.

І саме тому всі його перемовини з президентом США Джо Байденом, із президентом Франції Еммануелем Макроном, і з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом були тільки прикриттям.

Ми прекрасно розуміємо, що ця політика Путіна, політика-війна продовжується вже багато років, якщо не десятиліть, пов'язана з його впевненістю, що він має відновити Радянський Союз не тільки на російській, але й на українській і, як бачимо, на білоруській землі. І для цього він готовий обстрілювати балістичними ракетами українські міста. Для цього він готовий вбивати українських громадян. Для цього він готовий руйнувати все.

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Загартовані у полум'ї

Це – жахлива ситуація, але водночас ми бачимо, як опираються українці цьому нападу однієї з найпідступніших і найзлочинніших армій сучасного світу. Армії, якою керують люди, яким абсолютно все одно, що відбувається навколо них. Які впевнені, що вони мають право обстрілювати ракетами Київ чи Харків. Які впевнені, що заради доведення своїх політичних амбіцій вони можуть знищувати цивільні квартали.

І на наших очах Київ може перетворитися на Алеппо. Тому що російські збройні сили в Сирії не зупинялися ні перед чим. Тільки, щоб довести, що сирійці мають підкорятися м'яснику, якого підтримує Путін.

Це непросте випробування нагадує нам про те, що Україна існує і буде існувати, які б плани на неї не були у навіженого російського правителя. Все це нагадує про те, що з Україною не можна вчиняти так, як це запланували собі у Кремлі. І все це демонструє, що українці все більше й більше стають єдиним народом, готовим захищати свою землю.

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