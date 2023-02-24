Я хотів би, щоб Ізраїль був не медіатором, а обрав сторону, – Зеленський

Ізраїль поки що не визначився, кого підтримувати у війні Росії та України та чи буде взагалі когось підтримувати. Зеленський не уявляє, щоб держава, яка є об’єктом постійних атак, підтримувала Росію.

Свої сподівання він виразив під час пресконференції, приуроченої до роковин російського вторгнення – повідомляє 24 Канал. Володимир Зеленський хоче, щоб Ізраїль став на сторону України

Читайте також Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху може найближчим часом приїхати до України, – ЗМІ

Україна очікує на підтримку Ізраїлю

Володимир Зеленьский розповів, що він довгий час хотів відчути підтримку не тільки від населення Ізраїлю, яка дуже потужна, а й від політикуму та різних структур. Він наголосив, що Україні мала чудові історичні стосунки з цією країною, а також розповів про низку зустрічей, які відбувались у різні часи.

"У нас було багато розмов на різних рівнях з різним керівництвом, публічних та непублічних, в різних форматах та на різних територіях. Було складно змінити позицію через непросту ситуацію Ізраїлю з Росією, Іраном та Сирією", – сказав Зеленський.

Велика пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція

Глава держави наголосив, що не уявляє, як Ізраїль може підтримувати війну, оскільки це держава, яка десятки років перебуває у війні.

Я дуже хотів би, щоб вони були не медіаторами в цій війні, а щоб вони обрали сторону,

– сказав Зеленський.

Володимир Зеленський вирішив не відповідати на деякі питання під час пресконференції стосовно співпраці з Ізраїлем, щоб не "підставляти відносини України та Ізраїлю, які почались".

Україна посилює співпрацю з Ізраїлем: що відомо