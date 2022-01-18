Україна на кордоні з Білоруссю будує вертолітні майданчики: для перекидання резерву

Українські прикордонники вздовж білоруського кордону облаштовують вертолітні майданчики. Це необхідно для перекидання резерву у випадку різкої зміни ситуації.

Прикордонники заявили, що через спровоковану міграційну кризу на кордоні Білорусі та країн Євросоюзу, Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону.

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На кордоні з Білоруссю будують вертолітні майданчики

У ДПСУ зазначили, що ще з початку листопада 2021 року на українсько-білоруському кордоні постійно працюють приблизно 30 інженерних груп прикордонників. Вони встановлюють загородження – з єгози, колючого дроту, сітки рабиці, виготовляють переносні загородження.

Також інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків,

– повідомили прикордонники.

Це необхідно, аби забезпечити оперативне перекидання резервів у випадку різкої зміни ситуації на певній ділянці.

Прикордонники самі виготовляють бухти

Від початку міграційної кризи у Білорусі для облаштування кордону України уже залучили приблизно 4 630 бухт спірально лінійних загороджень. Значну частину надали органи місцевої влади Волинської області.

2 460 бухт прикордонники виготовили на власних потужностях,

– наголосили в Держприкордонслужбі.

Для цього в центрі підготовки особового складу ДПСУ на Черкащині розгорнули власне виробництво, яке дає змогу виробляти дротяні загородження, єгозу, сітку рабіцу. Наразі на цих потужностях постійно працюють 3 лінії виробництва.

Українські прикордонники спроможні самостійно виготовляти щодоби загороджень, які дозволять облаштувати ділянку кордону протяжністю до 3 кілометрів.

Відповідно до розпорядження уряду Держприкордонслужбі виділили 21 мільйон гривень. На ці гроші закупили 300 тонн сировини, що дасть змогу виготовити загородження для інженерного перекриття 62 кілометрів українсько-білоруської ділянки кордону.

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