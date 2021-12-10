Україна купила у НАТО антидронові рушниці, – Резніков
Джерело:"Право на владу"
Україна закупила у НАТО антидронові рушниці. Вони потрібні для боротьби з російськими безпілотними літальними апаратами.
Олексій Резніков заявив, що Україна буде рухатись у напрямку НАТО, адже це передбачено Конституцією й країни Альянсу колись проголосують за це. Міністр заявив про це 9 грудня в ефірі програми.
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Резніков розповів, що Україна закупила антидронові рушниці в НАТО
Олексій Резніков пояснив, що потрібно брати стандарти НАТО та їх імплементувати й стати членами Альянсу де-факто. Як приклад, він розповів про те, що у НАТО є система закупівель NSPA, яку умовно можна назвати "натовським варіантом Amazon".
Ми сьогодні вже пройшли кілька тестів. Ми заплатили гроші, пройшли всі перевірки, щоб придбати деякі потрібні нам речі через NSPA в НАТО. Протягом цього місяцями отримаємо перших 10 антидронових рушниць литовського виробництва, які допоможуть боротися з російськими БПЛА (мовиться про безпілотний літальний апарат – 24 канал),
– заявив міністр.
Олексій Резніков запевнив, що планує створити два аналогічні NSPA агентства:
- одне буде займатись тиловими речами та закупівлями, питаннями логістики;
- друге – озброєнням.
Також глава Міністерства оборони пояснив, що зняття секретності із деяких держзакупівель в оборонній сфері відбудеться. Однак пояснив, що планує консультуватися з експертами, що саме підлягає розсекреченню.
Коротко про останні заяви щодо НАТО
- ЗМІ заявили, що у випадку повномаштабного нападу на Україну зі сторони Росії Альянс надасть допомогу нашій державі. Зокрема мовилось про авіацію.
- Сам Володимир Путін поскаржився на нібито недружнє ставлення Альянсу до Росії. Зокрема очільник Кремля заявив, що ймовірне розширення НАТО нібито є "дуже чутливою для Москви темою". При цьому, наголосив, що ключовим питання у цьому контексті є саме членство України в Альянсі. Мовляв, він турбується через загрози безпеці Росії у середньостроковій та навіть стратегічній перспективі.
- Після того Джо Байден у розмові з Володимиром Зеленським заявив, що відмовив вимогам Путіна щодо України в НАТО. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що "вступ до НАТО – це тільки рішення українського народу. Це суверенна незалежна держава (мовиться про Україну – 24 канал) й він (Джо Байден – 24 канал) це питання навіть не готовий був обговорювати".
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