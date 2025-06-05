Мілітаризоване суспільство: командувач Нацгвардії прогнозує Україні "шлях Ізраїля"

Війна Росії з Україною триває та ворог не планує зупинятися. На думку Півненка, наше суспільство має стати мілітаризованим, щоб протистояти окупантам.

Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Олександра Півненка для Анни Максимчук.

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Якою буде Україна в майбутньому

Командувач Нацгвардії вважає, що Україна має піти шляхом Ізраїля.

Мілітаризоване суспільство – це наш захист від подальшого впливу росіян на наші території,

– заявив Півненко.

Він додав, що майбутнє українське суспільство має бути підготовленим до військової справи. Для тренування таких людей не потрібно витрачати багато часу.

Інтерв'ю Олександра Півненко: дивіться повне відео

"Противник ніколи не відмовиться від своїх планів", – підкреслив Півненко. На його думку, Україна, як Ізраїль, буде воювати зі своїм сусідом дуже довго.

Також командувач Нацгвардії пояснив, що в нашій країні наразі немає демобілізації, оскільки в армії немає достатньої кількості військових. "Бо будь-який маневр – забираєш звідси підрозділ, ставиш туди – противник обізнаний, вони будуть бити на цьому напрямку. Тому потрібні резерви", – розповів Півненко.