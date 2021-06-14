"Північний потік-2" має бути зупинений, а Україна – інтегрована в НАТО, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував сенатору США Бобу Менендесу за підтримку України та позицію щодо російської агресії. Також Зеленський наголосив, що російський проєкт "Північний потік-2" має бути зупинений.

Свою подяку американському сенатору глава держави опублікував у соцмережах. Зеленський висловив сподівання на швидку зустріч з Менендесом у Вашингтоні.

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Україна має бути частиною НАТО, – Зеленський

Ще одна позиція, на якій наголосив глава держави, – це взаємодія з Північноатлантичним Альянсом. Україна, написав Зеленський, має бути інтегрована в НАТО.

Доленосних рішень на саміті не буде, – Подоляк

14 червня у Брюсселі стартував саміт НАТО. Українську делегацію на форум не запросили. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі УНІАН наголосив, що доленосних рішень для України у Брюсселі не ухвалять.

Подоляк зауважив, що Зеленський та глава Білого дому Джо Байден вже скоординували свої позиції напередодні самітів G7 та НАТО.

На наш погляд, було б справедливо, щоб вже на цьому саміті НАТО нам були надані конкретні практичні підтвердження підтримки з боку західних країн, а саме ПДЧ. Але все-таки сьогодні великих і доленосних рішень, судячи з усього, не буде,

– сказав Подоляк.

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Зеленський хоче почути про ПДЧ для України

Зазначимо, що раніше президент Зеленський заявив, що хоче почути чітку відповідь від США щодо надання України ПДЧ. Глава держави нагадав міжнародній спільноті, що загроза від Росії поблизу українських кордонів нікуди не зникла.