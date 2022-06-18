Україна має бути в пріоритеті, – Шольц зробив ще одну заяву щодо постачання зброї

Олаф Шольц вкотре зробив заяву щодо військової допомоги Україні. Канцлер Німеччини наголосив, що зараз наша держава має бути в пріоритеті.

Також наголосив на тому, що в постачанні вже передбачені різні типи озброєння. Про це політик сказав у інтерв'ю, яке оприлюднили 17 червня.

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Україна стане пріоритетною в черзі на зброю Німеччини

Шольц сказав. що вся техніка, яку обіцяли, має прийти ЗСУ вчасно. Проте наголосив на тому, що потрібно змінити на користь України пріоритет того, хто першим отримає німецьку зброю.

Ви знаєте, що вже є довгий список клієнтів, які чекають на її отримання навіть через два і три роки. Конкретні речі, які ми можемо поставити зараз, будуть доставлені після навчання. Без навчання не можна використовувати цю зброю,

– заявив канцлер.

Наразі в країні працюють над тим, щоб Україна була в черзі на отримання першою. Також Шольц сказав, що Німеччина передасть систему протиповітряної оборони. Проте поки невідома точна дата, коли її отримають Повітряні сили ЗСУ.

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