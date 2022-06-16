До України прибули президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олафа Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс. Велика частина цієї зустрічі була непублічною.

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Саме тому, поки можемо лише здогадуватись про що вони домовились, однак, найімовірніше, їхні погляди змінились. Про це 24 каналу повідомив політолог Микола Давидюк.

Після побаченого все змінилось

Він зазначив, що троє з гостей – друзі президента Росії Володимира Путіна. Мовиться про Макрона, Шольца та Драгі. Однак президент Румунії Йоганніс трохи збалансував цю зустріч, оскільки не має проросійських поглядів.

Ці троє прибули зі сподіваннями, що вмовлятимуть Україну йти на поступки. Їхали дотискати, але після Ірпеня – усе змінилось,

– заявив Данилюк.

Він зазначив, що, направду, політики бувають дуже брехливими, підлими та підступними. Утім, на його думку, ця трійка виїхала Ірпеня, де побачила звірства росіян, зовсім іншими, у них щось "перевернулося" всередині.

Наслідки звірств росіян показали сутність Путіна

Заяви, які вони почали робити, були в 10 разів більш проукраїнськими, ніж до цього. Зрозуміло, що дзвінок Путіна також може схилити їх на інший бік, це не можна виключати. Однак місця злочину продемонстрували, що людина з протилежного боку телефонної лінії – це зовсім інша людина, ніж вони уявляли.

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Як пояснив політолог, реальні наслідки того, що зробили путінські бандити, вбивці й ґвалтівники, це зовсім інше, ніж те, що Путін їм розповідав телефоном. На його думку, Шольцу та Макрону треба було приїхати в ці місця значно швидше. До прикладу, коли їх відвідала Урсула фон дер Ляєн та Борис Джонсон.

Думаю, що їхали вони в одному настрої, а приїхали на зустріч на Банкову вже з зовсім іншим баченням світу, – зазначив політолог.

Наступні кроки лідерів ЄС

Політолог припустив, що про непублічну частину зустрічі ми дізнаємось вже через 1 – 2 дні. Зокрема, це можна буде побачити в заявах інших політиків Європи та США, а також у діях українських високопосадовців.

За словами Давидюка, ймовірно політики "дотягнуть" рішення про кандидатство України в члени ЄС, щонайменше перейдуть до поставок зброї ЗСУ. Крім того, у переговорах з Путіним щодо можливої мирної угоди будуть більш проукраїнськими й справедливими стосовно людяності.

Ми не просимо їх бути патріотами України, ми просимо їх бути справедливими лідерами Європейського Союзу,

– наголосив політолог.

Чого бояться лідери ЄС

Однак він підкреслив, що не потрібно їх ідеалізувати, адже вони просто побачили реальність, яку ми бачили ще з 24 лютого 2022 року. На думку політолога, тепер лідери ЄС менше тиснутимуть на Україну й більше не погоджуватимуться на тиск Путіна.

Водночас політолог не вважає, що вони самі почнуть тиснути на Путіна. Він зауважив, що в Європи досі залишається залежність від російського газу.

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Крім того, у них є страх ядерного удару Росії. Також бояться, що українська армія перейде кордон країни-агресорки й Путін оголосить війну Європі.

"Україна дає гарантії, що цього не буде. Ми не підемо танками на російську територію. Наше завдання – звільнити Крим, Донеччину, Луганщину та Приазов'я. Ми ніколи не вели завойовницьких воєн, і вони це повинні зрозуміти", – підсумував Давидюк.

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