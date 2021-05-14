Україна має намір приєднатися до навчань Cyber Flag, – Маркарова

Україна поглиблює співпрацю зі США у питанні протидії кібернападам. Зважаючи на це, українська сторона має намір приєднатися до щорічних навчань Cyber Flag.

Пані посол України у США Оксана Маркарова заявила, що питання кібербезпеки є надзвичайно важливим. Як вона зауважила, Україна з 2014 року постійно зазнає кібератак як на критично важливу інфраструктуру, так і на фінансову систему.

Читайте також Нова пані посол Маркарова вирушила до США

За словами Маркарової, з початку російської агресії проти України держава накопичила великий обсяг інформації. Також вона набула певного досвіду протидії кібератакам проти Росії.

Зараз ми працюємо дуже активно в нашому кібердіалозі зі Сполученими Штатами Америки,

– заявила пані посол.

Приєднання до навчань Cyber Flag

Маркарова розповіла, що Служба безпеки України, взаємодіючи з колегами зі США, зупинила вже більше ніж 350 кібератак. За її словами, наразі це питання хочуть підняти на наступний рівень.

"Крім активної двосторонньої співпраці зі США, ми також заявили про своє бажання приєднатися до Cyber Flag", – наголосила вона.

Cyber Flag – навчання, які з 2011 року на постійній основі проводить Міністерство оборони США у взаємодії з іншими агентствами й відомствами. У них беруть участь сотні фахівців для підвищення готовності до реагування на кібератаки.

До теми Санкції та боротьба з дезінформацією, – Маркарова розповіла, як США та Україна протидіють Росії

Пані посол також додала, що участь у Cyber Flag дозволить Україні значно розширити тренування й навчання фахівців у цьому напрямку.