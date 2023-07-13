Наради з Будановим, Малюком і міжнародниками: Зеленський у зверненні підбив підсумки Вільнюса

Володимир Зеленський увечері 13 липня традиційно звернувся до українців. Президент повідомив гарні новини.

Український лідер подякував українським захисникам та захисницям. Він наголосив, що Україна має найбільшу повагу та підтримку за всі роки незалежності.

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Цими днями у Вільнюсі, на саміті НАТО, на полях саміту НАТО, на всіх зустрічах Україна мала й має найбільшу повагу та підтримку партнерів за всі роки нашої незалежності,

– наголосив Зеленський.

Український лідер наголосив, що повага завжди є похідною від сміливості. Наразі Україна – в центрі уваги світових партнерів, а не Росія, як це було десятиліттями раніше. Коли Україна поставить крапку у війні програшем Росії, повагу та увагу до України зафіксують назавжди. Зараз це здобувають українські герої. Зеленський подякував їм.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Президент провів низку нарад

Зеленський розповів, що упродовж дня провів наради з Василем Малюком – главою СБУ, Кирилом Будановим – очільником ГУР, Олександром Литвиненком – головою Служби зовнішньої розвідки. Президент наголосив, що дуже уважно аналізують ситуацію: мовиться про війну та внутрішню безпеку.

Окрім того, Зеленський провів нараду з міжнародниками. Президент анонсував, що вже почали готуватися до наступного саміту НАТО. Він відбудеться вже у Вашингтоні.

"Зараз на саміті у Вільнюсі ми отримали хороші домовленості для України практично з усіма партнерами. Дуже хороша зустріч була у нас із Президентом Байденом, із його командою: міністр оборони Остін, радник із питань нацбезпеки Салліван", – мовиться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що формат Рада Україна – НАТО має працювати змістовно. Окрім того, Зеленський наголосив, що є нові домовленості щодо зброї, техніки, авіації. Наразі їх конкретизують. Окрім того, обговорили підготовку до Кримської платформи.

"Минула лише доба після Вільнюса, а до семи найбільших демократій світу, із якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєдналися вже шість країн", – додав президент.

Український лідер наголосив, що мовиться про Чехію, Данію, Нідерланди, Норвегію, Іспанію та Швецію.