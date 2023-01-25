Якої зброї не вистачає ЗСУ: Ступак сказав, що може зробити росіян безпорадними

Франція, США та Німеччина тим чи іншим чином зсунули з мертвого місця справу передачі Україні танків. В наступному ж пакеті допомоги варто було б надати певні типи ракет.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. На його думку, перш за все Україна потребує ракети AGM-88 HARM.

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"На моє переконання, це в першу чергу ракети, які дозволяють уражати російські радіолокаційні комплекси", – пояснив експерт.

За словами колишнього співробітника СБУ, якщо у росіян не буде радіолокації, вони не матимуть "очей" на землі, не бачитимуть українські безпілотники, авіацію, та будуть безпорадними.

"Не буде протиповітряної оборони – наша авіація залітатиме до "тещі на млинці" до Мелітополя і повертатися назад", – впевнений експерт.

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Потрібні крилаті ракети

Іван Ступак також вважає, що західним партнерам потрібно надати Україні крилаті ракети дальністю 150 кілометрів. Вони є проміжним варіантом між далекобійними ATACMS та ракетами на 70 кілометрів, які наразі має Україна.

Такі ракети можуть облітати гори. Уявіть собі великі донецькі терикони, за якими ховаються росіяни. Ці ракети можуть залітати з іншої сторони і робити їм сюрприз,

– зазначив експерт Українського інституту майбутнього.

На думку колишнього співробітника СБУ, також від західних партнерів хотілося б отримувати більше авіації. Але це питання то розглядають детальніше, то відводять на другий план. Наразі, допомогу по авіації пообіцяли на наступному "Рамштайні".

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