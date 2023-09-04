Риторика в США щодо контрнаступу змінилася після успіхів ЗСУ: із чим були пов'язані сумніви
Своїми успіхами на Таврійському напрямки ЗСУ спростовує твердження західних ЗМІ про те, що український контрнаступ є неефективним. Партнери України розуміють виклики, що стоять перед нашими військовими, й намагаються вирішити їх новими пакетами допомоги.
Про це 24 Каналу розповів Юрій Рашкін, суспільно-політичний діяч зі США. На його думку, Збройні Сили, попри труднощі, роблять усе для того, щоб прогнози західних військових експертів справдились.
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ЗСУ відповідають очікуванням
За попередніми прогнозами, часто озвучуваними наприкінці весни, український контрнаступ мав тривати 2 – 4 місяці. Наприклад, генерал Бен Ходжес припускав, що до кінця літа Збройні Сили могли визволити Крим. Однак значною перешкодою в реалізації цих планів для українського війська стали щільно заміновані території Запоріжжя.
"Ті, хто раніше вимагали "миру з Росією", зараз наголошують на тому, що український контрнаступ просувається повільніше, ніж очікувалося. Однак зараз ситуація на полі бою змінюється, і Збройні Сили підтверджують всі прогнози експертів про те, що Росії не вдасться стримати український наступ", – переконаний Рашкін.
Юрій Рашкін про те, як сприймали в Сполучених Штатах контрнаступ: дивіться відео
Хто сумнівався в успіхах України
- В другій половині серпня в американських медіа, коли на Запоріжжі Сили оборони вели кровопролитні бої поблизу Роботиного, в низці американських медіа з'явилися скептичні щодо українського наступу публікації.
- Так, "Нью-Йорк Таймз" повідомляли, що американські генерали не погоджуються з рішенням українського командування тримати значні сили на Сході в момент, коли доля війни вирішується на Півдні. На думку американців, підрозділи, що розташовані поблизу Бахмута, варто було б перемістити на Мелітопольський напрямок.
- Ще раніше "Вашингтон Пост" опублікували матеріал з посиланням на американську розвідку, в якому йшлося, що цього року Сили оборони не зможуть виконати своє стратегічне завдання перерізати сухопутний коридор до Криму в районі Мелітополя. Варто зазначити, що аналогічний прогноз на основі "витоку секретних документів" публікували в цьому ж виданні ще у квітні.
- Українські посадовці різко критикували такі заяви, зазначаючи, що війна – це не спектакль і що жодна із західних країн не наважилася б розпочати наступальну операцію за відсутності домінування в повітрі. Водночас, за словами Оксани Макарової, найвищі посадовці Сполучених Штатів не поділяли скептицизму, який розганяли американські ЗМІ.