Україна має вступити до ЄС, ми хочемо її там бачити, – голова Єврокомісії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має вступити в Євросоюз. Адже її хочуть там бачити.

Урсулу фон дер Ляєн попросили прокоментувати масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України, проти якої Володимир Путін розпочав війну.

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В Єврокомісії заявили, що хочуть бачити Україну в ЄС

Україна має вступити до ЄС, ця країна – одна з нас. Ми хочемо бачити її у європейській сім'ї,

– зазначила фон дер Ляєн.

Вона також нагадала, що Україна вже бере участь у деяких європейських процесах, зокрема, інтеграції внутрішнього ринку в єдиний ринок ЄС, а також енергетиці.

Президентка Єврокомісії також відзначила безпрецедентну співпрацю та згуртованість у цьому питанні усіх демократичних країн – Великої Британії, Канади, Японії, Південної Кореї, Австралії.

"Це свідчить, що ми разом постаємо на захист демократії в Європі. Важливо, щоб ми захищали наш мирний порядок, порядок на основі правил", – заявила вона. Та додала, що слід чітко казати: "Євросоюз не потерпить на європейській землі зневажання наших цінностей".

Євросоюз підтримуватиме Україну

Фон дер Ляєн наголосила, що в Україні боронять європейські цінності. Українці хочуть жити у мирній демократії, а Росія чинить агресію. Тому Євросоюз солідарний з Україною.

Також глава Єврокомісії відзначила важливість того, що українська сторона готова до перемовин з Росією. Однак довіра до Володимира Путіна вже підірвана.

Нагадаємо, раніше Словаччина запропонувала Європейському Союзу створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС, щоб допомогти країні відновитися після війни.

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