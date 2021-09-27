Україна має залишатися транзитером газу, – кандидат у канцлери Німеччини Шольц
Джерело:Укрінформ
Олаф Шольц переконаний, що Україна має залишатися транзитером газу. Політик наголосив: Росія має дотримуватися зобов'язань через "Північний потік-2".
Кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії Німеччини Шольц наголосив, що настав час подбати про усі гарантії, пов'язані з газопроводом. Зокрема, для України.
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До гарантій належить те, щоб Україна залишалась транзитною державою і щоб ми подбали про те, щоб забезпечення газом деяких країн Східної Європи, наприклад, не було поставлено під загрозу з боку Росії,
– наголосив політик.
За словами Шольца, Росія може це зробити, заявивши, що більше не хоче обслуговувати ГТС.
"Суверенніший ЄС"
Кандидат у канцлери наголосив, що пріоритетом є налагодити добре співробітництво між ЄС та сусідніми країнами. Зокрема, мовиться про визнання можливості подальших кроків щодо євроінтеграції інших країн, якщо вони зроблять усе необхідне для цього.
Шольц зауважив: для будівництва економічних відносин, наприклад, з Росією, необхідне дотримання принципу недоторканості кордонів, а також – засад ОБСЄ.
За словами політика, пріоритетом для німецької сторони є формування сильного та більш суверенного ЄС.
Вибори до Бундестагу: головне
- Вибори до Бундестагу відбулися 26 вересня 2021 року.
- Явка виборців становила 76,6%. Чимало виборців голосували поштою. Зокрема, такий спосіб голосування обрала й Ангела Меркель.
- Впевнену перемогу здобула Соціал-демократична партія (SPD). За неї віддали свої голоси 25,7% виборців
- На другому місці опинився Християнсько-демократичний союз (CDU). За нього проголосували 18,9% громадян Німеччини.
- Соціал-демократи вже запросили до коаліції "Зелених" та "Вільну демократичну партію".
- Шольц наголосив: виборці "надали мандат на формування уряду нам, вони посилили позиції трьох партій: СДПН, "Зелених" і " Вільної демократичної партії".